Leonardo DiCaprio dimentica l'Oscar in un locale? La bufala diventa virale

Leonardo DiCaprio aveva atteso l'Oscar per anni, possibile che se lo sia poi dimenticato nel primo ristorante come un ombrello qualsiasi? Certo che no, ma dagli Stati Uniti Tmz ha lanciato la bufala dell'Oscar perduto e in poche ore la notizia si è diffusa sui social. Immediata la replica dell'entourage, che ha smentito la storia e ha spiegato che la statuetta si trova ora nella casa di famiglia dell'attore.

Ad innescare la catena di click è stato il sito di gossip americano Tmz, con un video in cui si vede l'attore in auto mentre una persona dalla portiera gli porge la preziosa statuetta. "La cosa più strana... qualcuno corre dietro a Leo con il suo Oscar, quasi come se qualcuno si fosse dimenticato di prenderlo" ha ipotiizza il sito specializzato in rumors, stuzzicando l'attenzione della Rete.



Probabilmente l'uomo in questione è solo un membro dello staff, incaricato di tenere il premio mentre Leo si divertiva nel locale e che a fine serata glielo ha poi restituito. La storia dell'Oscar perduto è subito piaciuta alla Rete ma, per quanto divertente, è già stata smentita dall'entourage di DiCaprio.