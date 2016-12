Lello Savonardo, la "Bit Generation" del sociologo-cantautore

Il videoclip del singolo Bit Generation è stato girato, tra le diverse location, anche nella metropolitana dell'arte di Napoli, con gli studenti del Dipartimento di Scienze Sociali, in collaborazione con l'Osservatorio Giovani e con la partecipazione dell'Assessore ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli, Alessandra Clemente.



Il sociologo Lello Savonardo con questo album è tornato nelle sue vesti di cantautore con un concept che coniuga i suoi interessi scientifici con la sua passione per la musica. In qualità di sociologo della musica, Lello Savonardo ha promosso, nelle università italiane, numerose iniziative culturali sui linguaggi della creatività con artisti come Jovanotti, Ligabue, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Alex Britti, Subsonica, Franco Battiato, Carmen Consoli, Piero Pelù, 99Posse, Almamegretta, Planet Funk, Roy Paci e Rocco Hunt.