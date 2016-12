Le star ricordano la strage di Orlando con un video contro armi e omofobia

Quarantanove celebrità, tra cui Lady Gaga e l'attrice Jamie Lee Curtis, hanno preso parte a un video in omaggio alle altrettante vittime dell'attacco del 12 giugno in un locale gay di Orlando. Tra i personaggi che partecipano al video, intitolato "Stop the hate" ci sono anche Demi Lovato, Cuba Gooding Jr., Caitlyn Jenner, Jane Fonda e Gerard Butler.