Le boyband degli Anni Novanta sono pronte a tornare. Nick Carter ha infatti riunito i suoi compagni dei Backstreet Boys (A.J. McLean e Howie Dorough), gli 'N SYNC (Joey Fatone e Chris Kirkpatrick), i 98 Degrees (Jeff Timmons) e gli O-Town (Erik-Michael Estrada) per la colonna sonora del film " Dead 7 ". Gli ex teen idol saranno inoltre i protagonisti del film, un zombie post-apocalittico in uscita negli States il primo aprile.

Le boyband degli anni '90 si riuniscono contro gli zombie

"Dead 7" andrà in onda sul canale americano Syfy e seguirà le vicende di un gruppo di pistoleri alle prese con un'invasione di non-morti, conseguenza di una misteriosa epidemia. Un film che si preannuncia non esattamente un capolavoro, ma che potrebbe rivelarsi un nuova chicca B-movie. Questo l'intento del lancio utilizzato per promuovere il film: "Per combattere i non morti devi resuscitare le boyband degli Anni Novanta".