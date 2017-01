Lara Saint Paul, appello disperato: "Sto male, aiutatemi"

Nata ad Asmara, in Eritrea, il 31 marzo 1945, Lara Saint Paul (al secolo Silvana Areggasc Savorelli), in 50 anni di carriera ha conquistato consensi in tutto il mondo, avendo come amici ed ammiratori personaggi del calibro di Frank Sinatra, Bill Conti o Quincy Jones. E' stata più volte al Festival di Sanremo, negli anni 80 è diventata una paladina della ginnastica aerobica, con lezioni di successo sullo stile di quelle di Jane Fonda, e poi si è messa alla prova anche come discografica e produttrice.



Ma ora deve fare i conti con una situazione drammatica, per la quale chiede aiuto al pubblico che la ama da sempre. A parlare è la figlia Manuela. "Mamma ha un adenocarcinoma all'intestino - spiega -. E' stata operata e durante una colonscopia le è stato perforato l'intestino. Vorrebbero rioperarla ma lei ha paura, non se la sente, e vorrebbe cambiare ospedale. Anche perché in questi mesi ha avuto una broncopolmonite e una trombosi al braccio ed è stata cinque giorni in coma. La paura di un nuovo intervento è quindi tanta". Per questo motivo quello che viene chiesto non è solo un aiuto economico ("la nostra situazione è molto difficile e mamma non ha nemmeno avuto la pensione dall'Enpals"), ma anche pratico. "Qualche consiglio medico su dove potremmo rivolgerci sarebbe bene accetto. Al momento non sta facendo chemioterapia o radioterapia, ma solamente morfina e toradol per i dolori. Oltre a degli integratori naturali per lenire le sofferenze".



Chi volesse mettersi in contatto con Lara Saint Paul per un aiuto o anche un messaggio di conforto, può farlo attraverso il suo sito internet, www.larasaintpaul.com