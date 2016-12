Lady Gaga, anche da "sophisticated lady" si diverte a scandalizzare

Da qualche mese ha riposto nell'armadio la maschera da popstar stravagante e provocatoria ma Lady Gaga non dimentica le vecchie abitudini. E così, mentre è in giro per il mondo per il tour con Tony Bennett, pur nei panni di "sophisticated lady" del jazz, si diverte a stupire. Come al Vancouver Jazz Festival, dove si è presentata con una trasparenza che non è passata inosservata. E per sottolineare la cosa ha postato la foto su Instagram.