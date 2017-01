L'America idiota dei Green Day: quando Grease mette la cresta

Da Suburbia alla Grande Città... fino a Milano - Il loro lavoro era già un concept album: trasformalo in un musical, per il leader della band Billy Joe Armstrong, è stato un passaggio ovvio e naturale. Musical capace di vincere diversi premi dal 2010 in poi, quando ha esordito a Broadway. La storia, raccontata da tutte le canzoni di "American Idiot" e alcune dell'album successivo, "21 Gun", racconta di tre ragazzi, Johnny, Tunny e Will, nati e cresciuti a Suburbia, periferia del Grande impero americano. I tre decidono che è ora di staccarsi da quella realtà fatta di nulla: Johnny parte per la grande città, Tunny, affascinato dalla divisa, andrà a combattere in Medio Oriente e Will sarà costretto dalla gravidanza della fidanzata a restare nella sua cittadina per prendersi le proprie responsabilità. Le cose, ovviamente, non andranno per il verso giusto, soprattutto per Johnny, alle prese con l'affascinante St. Jimmy, suo alter ego lussurioso e sfrontato che lo trasporterà nell'incubo della droga, facendogli perdere anche la ragazza di cui si era innamorato. Il ritorno a casa, per tutti, sarà solo la certificazione del proprio fallimento: di giovane e di uomo.



Dopo le fortune oltre oceano, "Green Day's American Idiot" sbarca in Italia, al Teatro della Luna di Milano, grazia a una messa in scena convincente ed efficace. Giovanissima la compagnia, formata da diplomati e studenti del Teatro Musicale di Novara, molti dei quali al loro debutto sul palcoscenico. Ed è un piacere vedere una nuova generazione di professionisti del musical esibirsi con la scioltezza dei veterani, capaci di confrontarsi con un tema difficile, ma sicuramente nelle loro corde, brani complessi da un punto di vista musicale, coreografie davvero eccellenti e, in generale, con una produzione veramente complessa sotto ogni punto di vista