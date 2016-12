Johnny Depp, in vendita per 10 milioni il palazzetto di Venezia

Il divorzio da Amber Heard si sta rivelando un vero salasso per Johnny Depp. Dopo aver messo all'asta due quadri di Basquiat (incassando 11 milioni di dollari), ora il divo ha messo in vendita anche Palazzo Donà, residenza storica veneziana che affaccia sul Canal Grande. A quanto riporta il blog Casa.it non si conosce il reale proprietario, ma pare che sia stata acquistata dall'attore nel 2010 quando si trovava in Laguna per girare "The Tourist".