Johnny Depp compra un'isola grecaHa speso 4.2 milioni di euro

L'ex pirata dei Caraibi non è l'unico personaggio del mondo dello spettacolo ad aver acquistato un'isola. Richard Brandson, patron del gruppo Virgin, ne possiede addirittura due: una da 24 ettari nel Mar dei Caraibi, diventata un resort di lusso, e un'altra più piccolina al largo di Virgin Gorda. Qui, Branson vorrebbe creare un santuario dei lemuri per proteggere la specie in estinzione. Anche Leonardo di Caprio vorrebbe trasformare il suo atollo, al largo dell'Oceano Atlantico, in un resort "eco-friendly". Il fondatore di Facebook, Mark Zuckenberg, invece, ha reso totalmente privato un pezzo di Hawaii, pagandolo ben 80 milioni di dollari. Bagnata dalle acque del Pacifico, quella di Mel Gibson è una delle isole private più grandi ed è costata all'attore "soltanto" 10 milioni di dollari.