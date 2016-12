Jim Carrey andrà al funerale della ex fidanzata Cathriona White

Jim Carrey sarà presente al funerale dell'ex fidanzata, Cathriona White , morta suicida la scorsa settimana. Lo scrive il quotidiano inglese "Sunday People" che, citando una fonte anonima, definisce l'attore "devastato" dalla morte della ex compagna. Carrey sarebbe stato invitato ai funerali, che si terranno nella città natale della ragazza, in Irlanda, dalla famiglia della White: "Loro sanno quanto ha significato per lei", scrive il giornale.

Secondo il quotidiano, Jim Carrey sarebbe in contatto continuo con la famiglia di Cathriona White, che lo avrebbe invitato a Cappawhite, dove la ragazza sarà seppellita accanto al padre, in data al momento non resa nota.



La star di Hollywood, 53 anni, avrebbe anche aiutato finanziariamente i parenti della ex, scrive People. "Sono scioccato e profondamente addolorato per la scomparsa della mia dolce Cathriona – aveva dichiarato Carrey subito dopo la morte della ragazza – Era un delicato fiore irlandese, troppo sensibile per questa terra".



Jim Carrey e la make up artist, morta a soli 30 anni, avevano una relazione che, fra alti e bassi, durava da circa 3 anni. Secondo il sito Tmz, i due avrebbero rotto proprio pochi giorni prima DEl suicidio.



Cathriona White è stata rinvenuta senza vita nella sua casa di Los Angeles e, stando ai primi rilievi, sarebbe deceduta per overdose da farmaci. Accanto al letto della ragazza sono state rinvenuti diversi flaconi vuoti. La certezza sulle cause della morte sarà data dagli esami tossicologici eseguiti contestualmente all'autopsia, i cui esiti sono attesi tra un paio di settimane.