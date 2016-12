Jim Carrey, "suicida" l'ex fidanzata Cathriona White

Cathriona White, ex fidanzata del celebre attore Jim Carrey, è stata trovata morta nella sua casa a Los Angeles. Ne dà notizia il sito Tmz, che propende per il suicidio per overdose. A fianco del cadavere della ragazza, 28 anni, sarebbero infatti state trovate molte pillole, probabilmente ingerite in un cocktail mortale. Tmz parla anche di un biglietto destinato al 53enne Carrey, in cui si fa riferimento a un'ennesima rottura sentimentale tra i due.