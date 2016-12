11 novembre 2015 Jennifer Lawrence: "Certo che mi lavo le mani dopo essere andata in bagno" Lʼattrice su Facebook smentisce le voci sulla sua scarsa igiene. E lo fa con un video ironico dove scambia il bidet per il wc...

L'ironia è un'arma a doppio taglio e l'ha imparato a sue spese Jennifer Lawrence. Durante un'intervista l'attrice di "Hunger Games" si era infatti lasciata andare ad una dichiarazione provocatoria, che però è diventata un piccolo caso sul Web. "Ho detto a Mtv che non mi lavavo le mani dopo che ero stata in bagno solo per cercare di disgustare Josh (Hutcherson ) e Liam (Hemsworth), invece ho disgustato il mondo" ha spiegato su Facebook.

"Odio parlare su internet, ma non ce la faccio più a rispondere alle domande sulla mia igiene durante le conferenze stampa. Certo che mi lavo le mani dopo essere andata in bagno! Comunque, di tutti i pettegolezzi che ho sentito sul mio conto, questa è l'unico che ci tenevo a smentire".



Il messaggio è stato accompagnato da una clip ironica in cui si vede la Lawrence in un bagno di un hotel, alle prese con il rubinetto del bidet. "Che strano wc!" dice l'attrice prima di rinunciare, mentre un'amica le urla "Jen, non è un wc, è un bidet". La risposta non si fa attendere "Non è un wc? Oh, bene, allora non devo lavarmi le mani".