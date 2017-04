Janet Jackson divorzia dal terzo marito Wissam Al Mana

Janet Jackson divorzia da Wissam Al Mana tre mesi dopo la nascita del figlio Eissa, partorito a 50 anni. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Una fonte avrebbe detto a The Mail on Sunday: "Purtroppo, Janet e Wissam hanno deciso che non funzionava e di andare per la propria strada. Sono entrambi persone molto impegnate, ma determinate a essere buoni genitori". Per Janet è il terzo divorzio.