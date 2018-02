James Hetfield dei Metallica debutta come attore al cinema

A 54 anni James Hetfield , leader dei Metallica , scenderà dal palco per debuttare come attore. Sarà uno dei protagonsiti del film sul serial killer Ted Bundy , interpretato da Zac Efron , intitolato " Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile" . L'artista avrà la parte dell'agente Bob Hayward, il primo ad aver arrestato il pluriomicida nel 1975. Tra gli altri interpreti della pellicola, che uscirà nel 2019, ci sono anche John Malkovich e Jim Parsons .

Il film vede alla regia Joe Berlinger con cui Hetfield ha già collaborato in occasione del documentario "Metallica: Some Kind of Monster". Il filmmaker ha dichiarato: "Avendo trascorso centinaia di ore dietro le quinte con James e il resto dei Metallica, ho sperimentato da vicino il suo carisma e la sua potente presenza. Mi è sembrato solo naturale che avrebbe portato lo stesso potere e magnetismo in un ruolo drammatico, quindi quando ha accettato di partecipare al film, ne sono stato elettrizzato".