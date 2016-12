James Cameron, annuncio a sorpresa: "Avatar" avrà quattro sequel

James Cameron è tornato a parlare degli ormai leggendari sequel di "Avatar", in pre-produzione da tre anni, regalando una clamorosa sorpresa. Il regista di "Titanic", che fino a oggi aveva sempre parlato di tre sequel da girare back-to-back, ha confessato che i film in arrivo saranno invece quattro. Saranno rilasciati rispettivamente nel 2018, nel 2020, nel 2022, e, infine, nel 2023. Ogni capitolo sarà progettato per essere indipendente.