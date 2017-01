J.Lo e Drake nuova coppia? Rihanna gelosa smette di seguire la Lopez sui social

E chi lo avrebbe mai immaginato? Jennifer Lopez e Drake chiudono il 2016 in coppia. La cantante e il rapper hanno postato in contemporanea su Instagram uno scatto galeotto in cui sono insieme teneramente abbracciati. Una foto che potrebbe mandare su tutte le furie la bella Rihanna, ex di "Drizzy", la quale per cominciare, stando al Daily Mail, avrebbe già "chiuso" i suoi rapporti social con J.Lo, smettendo di seguirla su Instagram, Facebook e Twitter.