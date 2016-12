Iravox e Viola Valentino, la loro collaborazione è... "Senza limite"

La Valentino esibisce le proprie qualità d'interprete e ritorna discografico per la gioia e la curiosità dei tanti ammiratori. Il risultato finale è che alla voce calda e sensuale di Viola fa da contraltare la misurata irruenza di Iravox che è anche una delle autrici del brano, insieme al compositore Alessandro De Simone e all'arrangiatore e produttore Danilo Bajocchi.



E Iravox e Viola, amiche e complici nella vita come nell'arte, emergono come un duo d'eccezione, davvero molto amalgamato, affiatato, ammiccante e sensuale nel video dalla stessa Iravox e che rappresenta il quarto brano estratto da quel che sarà il video-album "Controluce" in uscita nel 2016.