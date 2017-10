Il "Rocky Horror Show" torna in Italia e il narratore è Claudio Bisio

In Italia è di nuovo tempo di " Time Warp ". " The Rocky Horror Show ", lo spettacolo cult per eccellenza, ritorna per tre settimane di spettacoli fra Milano e Firenze , dal 24 ottobre all'11 novembre. Una produzione sfarzosa e spettacolare, rigorosamente in lingua originale, con un'eccezione. In ogni Paese il ruolo del Narratore è interpretato da una guest star locale: nelle date italiane sarà Claudio Bisio .

La versione in arrivo in Italia si rifà al fascino dei B-Movies, al burlesque e al glam rock. Un allestimento di spettacolare eccentricità, che ha suscitato intorno a sé grande fermento e destato l’attenzione del suo leggendario creatore, Richard O'Brien, in persona. Fra i protagonisti in scena ci sono attori di teatro e performer stimatissimi a livello internazionale, come Stuart Matthew Price, Daniel Fletcher, Anna Lidman e Gary Tushaw.



A Bisio toccherà tirare le fila dell'avventura, incredibile e surreale, della coppia di fidanzatini Brad Majors e Janet Weiss, in visita al loro vecchio insegnante, il Dr Everett Scott. Durante un viaggio in auto, a causa di una gomma bucata, i due sono costretti a raggiungere a piedi un lugubre castello, il Frankestein Place, ignari del fatto che il loro arrivo capiti proprio in una notte molto speciale: nel castello si sta svolgendo, infatti, la convention annuale dei Transylvani. Bizzarre e singolari creature accoglieranno alla porta i due giovani, fino all'arrivo dell'eccentrico padrone di casa, Frank-N-Furter, il quale, rivelando di essere uno scienziato in procinto di dar vita alla sua speciale opera suprema, Rocky, invita Brad e Janet a trascorrere la notte al castello come suoi ospiti.



Definito “la madre di tutti i musical”, The Rocky Horror Show è uno spettacolo unico nel suo genere, con una colonna sonora strepitosa, a partire dalle notissime "Time Warp", "Science Fiction Double Feature" e "Sweet Transvestite", protagonisti irriverenti e bizzarri e una speciale capacità di coinvolgere e interagire con il pubblico nel segno della libertà sessuale e del divertimento. Partner ufficiale nelle due tappe italiane del Rocky Horror Show è la radio rock per eccellenza, Virgin Radio, che quest’anno festeggia il decimo compleanno.