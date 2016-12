I Planet Funk tornano dopo tre anni

14:13 - I Planet Funk tornano con il nuovo singolo "We-People" a 3 anni di distanza da "The Great Shake". Il brano è stato scelto da Save The Children per sostenere della nuova campagna per dire basta alla mortalità infantile. La canzone è infatti un invito alla partecipazione. Una track up-tempo con i classici innesti di elettronica, melodia e acustico che, da sempre, contraddistinguono il loro sound. Tgcom24 offre il video in anteprima.

Planet Funk - We People In anteprima esclusiva il nuovo video del gruppo embed video

Nel video di We-People, diretto da Dario Albertini, sono tantissimi i nomi - da Fiorello a Belen, da Claudia Pandolfi ad Alex Del Piero, da Giuliano Sangiorgi a Claudia Gerini - che hanno voluto partecipare rispondendo alla "chiamata" da New York, Milano, Bangkok, Londra, Shangai, Parigi, Los Angeles e Sidney. Il singolo anticipa il sesto album atteso per l'inizio del 2016. Sergio Della Monica, Domenico "GG" Canu, Marco Baroni, Alex Neri e Alex Uhlmann tornano con una sequenza di volti e luoghi, ma soprattutto tantissimi HI5 dati alla camera, in segno di universale fratellanza. Il significato del nuovo video è proprio questo, un virtuale passaggio di mano da una parte all'altra del mondo.



We-People andrà a sostegno della campagna globale di Save The Children per dire basta alla mortalità infantile. Save the Children ha scelto infatti "We-People" come colonna sonora dello spot della campagna di prevenzione "Regala un compleanno in più", che ha come obiettivo la riduzione della mortalità infantile a livello globale. Tutto il ricavato delle vendite del singolo (in vendita nei digital store) verrà devoluto alla Onlus per contribuire a salvare la vita di migliaia di bambini nel mondo.



Non solo. I Planet Funk hanno ideato anche l'innovativa app “High5” che i fan potranno scaricare gratuitamente e che permetterà di uploadare un breve filmato (5 secondi) nel quale faranno il gesto di dare il ”cinque” alla camera del device utilizzato (HI5).