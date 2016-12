Hollywood contro Trump, gli Avengers in uno spot promettono Mark Ruffalo nudo

Il regista degli "Avengers", Joss Whedon, ha assemblato un nuovo team. Non per un film ma per un divertente spot in cui invita i cittadini americani a votare alle prossime presidenziali. Sono coinvolti "supereroi" come Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo che altri attori. Non si pronuncia il nome di nessun candidato ma si percepisce che è una campagna anti Trump. Votando per evitare seri problemi in futuro, promettono una scena di nudo dell'interprete di Hulk.