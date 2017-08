Hollywood ancora maschilista: gli uomini superano le donne sul set

"This is a man's world", cantava James Brown. E anche a Hollywood la musica non cambia: l'industria del cinema è dominata dagli uomini. La schiacciante preponderanza sia nei numeri che nei ruoli è emersa da una ricerca della University of Southern California, analizzando i dialoghi di sette mila personaggi in quasi mille sceneggiature. "Wonder Woman è ancora un'amazzone solitaria in un universo tutto maschile", ha commentato il Los Angeles Times.