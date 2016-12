Giffoni Film Festival: vince "Grotto", entusiasmo per Rocio Munoz Morales

Il tema di quest'anno era "Carpe Diem" e i 3600 giovani giurati hanno premiato film tormentati, romantici, ma anche pellicole avventurose e malinconiche. Oltre all'opera prima della Pallucca - una storia di amicizia tra tre ragazzi, girata interamente alle Grotte di Frasassi, nelle Marche – tra i premiati, ci sono anche altri film italiani. Si tratta di "Forever stars" di Mimmo Verdesca, che ha vinto nella sezione Gex Doc davanti al canadese "All the time in the world" di Suzanne Crocker, e "Point of view" di Matteo Petrelli, che ha primeggiato nella sezione cortemetraggi +18. Premio speciale, invece per "The Mods" di Alessandro Portincasa e Antonio Padovan, che ha vinto il "Giotto super Be' Be'" nella sezione +3.



La giornata conclusiva del Festival è stata caratterizzata dall'esplosione di entusiasmo per gli ultimi ospiti arrivati in Cilento: il cast della fiction Braccialetti Rossi e la madrina della premiazione Rocio Munoz Morales. Migliaia di ragazzi hanno accolto gli attori, pareggiando il bagno di folla riservato a Orlando Bloom, sabato.