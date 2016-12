Gianni Morandi si difende: "I miei social li gestiamo io e Anna"

Gli "autoscatti" ruspanti di Gianni Morandi lo hanno trasformato in breve tempo in un idolo del Web, ma uno scatto pubblicato (e poi rimosso) su Instagram ha acceso la polemica. Nella foto incriminata spunta infatti il messaggio "mettila verso le 13 o 14", che sembra essere un'imbeccata del social manager. Il cantante ha quindi postato su Facebook un selfie allo specchio dal bagno, per dimostrare che è proprio lui a scattare le foto.

L'ipotesi di un social media manager dietro ai post di Gianni Morandi era stata lanciata su Fb da Selvaggia Lucarelli e si è diffusa rapidamente in Rete. Per dimostrare che è proprio lui l'autore delle sue foto, il cantante ha pubblicato un selfie in bagno in cui è evidente che a scattare è proprio lui.



Ma le richieste di chiarimenti dei fan, sempre più numerose, hanno indotto Gianni Morandi a dire la sua sulla vicenda. Così il cantautore ha scritto direttamente alla Lucarelli: "Ciao Selvaggia! Riguardo il tuo post di oggi... io non ho mai nascosto che gestisco fb e Instagram con Anna – ha spiegato Morandi - Ieri mi ha scattato 5 o 6 foto con il mio telefonino, sono partito per Milano di fretta poi le ho girato una delle foto, chiedendole di metterla su Instagram verso le due. Niente di speciale... Anna, nel copia incolla si è sbagliata".



La versione di Morandi è dunque quella di un banale errore della moglie. "Tu sei sveglia e attenta e hai 'catturato' subito! Sei forte! - ha proseguito - Ma ti confermo che per quanto riguarda Facebook e Instagram si tratta di una questione familiare e che tutti i post e i commenti ai fan sono miei senza nessun team di social".



Morandi non ha però né smentito, né confermato un'altra voce circolata sul web, ossia che fosse la figlia Marianna a gestire i suoi profili pubblici. La secondogenita si occupa infatti di eventi e da sempre è attiva nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo.