George Clooney cuore d'oro: mille dollari di mancia al bar gestito dagli ex senzatetto

George Clooney si conferma attento alle iniziative benefiche. La star ha visitato il Social Bite Café di Edimburgo, in Scozia, un bar-paninoteca in parte gestito da ex homeless riscattati dalla strada che aiuta coloro che sono tuttora senza tetto. L'attore, testimonial del progetto, ha donato una mancia da mille dollari dopo aver addentato un panino e aver ricevuto una loyalty card personalizzata, mentre una folla di fan si accalcava davanti al locale.

Atteso da un muro umano di ammiratori e ammiratrici, George Clooney è arrivato al Café scortato da telecamere e flash. Una volta sceso dall'auto, l'attore ha quindi elogiato lo spirito del Social Bite e di tutte quelle attività a sfondo sociale che si rivolgono ai meno fortunati, scusandosi con i fan che avevano aspettato il suo arrivo in strada "al freddo".



Entusiasti lo staff del locale e Josh Littlejohn, fondatore della catena dei Social Bite Café, che già conta cinque bar in giro per la Scozia.



La visita di George Clooney in Scozia proseguirà a Glasgow, dove la star incontrerà la vincitrice di una competizione mediatica che metteva in palio come premio proprio un faccia a faccia con lui.