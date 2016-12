Gb, morto fumettista Steve Dillon: creò "Judge Dredd" e "'Punisher"

E' morto il grande fumettista britannico Steve Dillon, noto in tutto il mondo come l'autore, fra gli altri, di personaggi come "Judge Dredd", "The Punisher" e "The Preacher". Scomparso a 54 anni a New York, Dillon, nato a Luton nel 1962, iniziò nei tardi anni Settanta, a disegnare le storie di Nick Fury per la Marvel. Dillon approdò negli Usa nei primi anni 80 e iniziò una duratura collaborazione con Garth Ennis, con il quale lavorò per la Vertigo.