Francesco Renga, uno show senza risparmiarsi: "Nei miei concerti i protagonisti siete voi"

Ha debuttato sabato in un Forum di Assago sold out il nuovo tour di Francesco Renga, "Scriverò il tuo nome Live nei palasport". Quasi 40 canzoni per oltre due ore di musica muovendosi tra i successi più datati e i pezzi dell'ultimo lavoro. Il tour ora proseguirà per altre quattro tappe: il 19 ottobre alla Fiera di Brescia, il 20 alla Kioene Arena di Padova, il 22 per la prima volta al Palalottomatica di Roma e il 23 ottobre al Palaflorio di Bari.