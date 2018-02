Bollywood, muore a 54 anni la star del cinema indiano Sridevi Kapoor

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La stella del cinema di Bollywood Sridevi Kapoor è morta improvvisamente, a 54 anni, per un attacco cardiaco. Si trovava a Dubai, al matrimonio del nipote. A darne la notizia è stata la famiglia; sotto shock fan e colleghi. Shree Amma Yanger Ayappan, questo era il suo vero nome, nata in India, nello Stato meridionale del Tamil Nadu, fece la sua prima apparizione sul grande schermo a soli quattro anni. Il suo debutto, poi, a Bollywood nel 1979. Da allora divenne una star del cinema indiano grazie a film con incassi record come "Chandni", "Mr India", "Mawali" e "Tohfa"