Festival di Cannes, Valeria Golino farà parte della giuria

Un nuovo riconoscimento per la Golino, che porta anche come produttrice nella sezione Un Certain Regard "Pericle il Nero" di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio.



Il Festival del cinema di Cannes prenderà il via sulla Croisette l'11 maggio, per concludersi il 22 maggio con l'assegnazione della Palma d'Oro. La giuria della Semaine de la Critique sarà invece composta dalla presidentessa Valérie Donzelli insieme a Alice Winocour, Nadav Lapid, David Robert Mitchell e Santiago Mitre.