Festival di Berlino, Orso d'Oro come miglior film a "On body and Soul"

E' "On body and soul" della regista ungherese Ildikò Enyedi a vincere l'Orso d'Oro come miglior film del 67esimo Festival di Berlino. La pellicola narra una bizzarra storia d'amore in chiave "dark comedy". L'Orso d'Argento è andato a un "deluso" Aki Kaurismaki, premiato per la regia di "The Other Side of Hope", film finlandese sulla tragedia dei migranti.