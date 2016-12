Fedez, fan in delirio a Milano

15:12 - Ore di attesa e fila chilometrica in corso Buenos Aires a Milano per l'arrivo di Fedez in un negozio d'abbigliamento intimo. Per incontrare il rapper più amato del momento c'erano tanti fan. E lui a Tgcom24 ha detto: “Cerco di dire sempre quello che penso”. Che sia questo il segreto del suo successo?

Moda intima e rap, un binomio vincente? “Il mio genere viaggia di pari passo con la moda” dice convinto Fedez che tra slip e reggiseni in bella mostra firma autografi e si lascia fotografare...