11 maggio 2017 10:57 Esce il nuovo album di Carlo Fava, tra gli ospiti anche Paolo Liguori Arriva il 12 maggio "Il maestro non cʼè". Tra le collaborazioni cʼè anche quella, inedita, del direttore di Tgcom24 nelle vesti di cantante

Carlo Fava sul palco della Salumeria della Musica nella serata di presentazione del disco. Con lui i musicisti e il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori Esce venerdì 12 maggio "Il maestro non c'è", il nuovo album di Carlo Fava. Cantautore e musicista tra i più verstatili e talentuosi del panorama della canzone d'autore italiana, torna dopo lungo silenzio discografico con un nuovo doppio cd di inediti scritto come sempre in collaborazione con Gianluca Martinelli e con la produzione artistica di Diego Baiardi che vede collaborazioni speciali di Folco Orselli, Claudio Sanfilippo e, nell'inedita veste di cantante, del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori.

Dopo quattro album e una lunga carriera in cui ha scritto canzoni, tra gli altri, per Mina, Ornella Vanoni, Noa (con lei ha cantato e vinto il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2006), Fava pubblica un disco ricco di anime musicali e letterarie, sedici canzoni diversissime tra loro per temi, atmosfere, sound che riescono però naturalmente a regalarci un quadro omogeneo e coloratissimo dei nostri anni, tra informazione, storie d'amore, divertissement, sogni, social e selfie, naturalmente di schiena.