Emilio Isgrò rinuncia alla causa contro Roger Waters: "Era in buona fede"

Emilio Isgrò e Roger Waters hanno posto termine alla loro controversia relativa al materiale grafico del nuovo album del componente dei Pink Floyd, "Is This The Life We Really Want?". Ne danno notizia i legali di Sony Music Italia i quali spiegano che "Emilio Isgrò ha inequivocabilmente rinunciato alla sua azione relativa alla violazione del copyright nei confronti di Roger Waters, delle cui opere è grande fan e ammiratore".