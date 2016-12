Elio e le Storie Tese presentano il cofanetto 'Odorosi': "Un inedito natalizio e il grande esordio di Mangoni"

'Odorosi' segna anche il debutto dell'Architetto Mangoni, mascotte del gruppo e ora anche cantante solista. A lui infatti il compito di reinterpretare i grandi classici natalizi: dall'intramontabile All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey a Happy Xmas - War Is Over di John Lennon, passando per Christmas With The Yours di Graziano Romani e I’ll Be Home For Christmas di Bing Crosby.



Ma nei prossimi mesi gli Elio e le Storie Tese ci stupiranno con altre novità. Il 23 novembre arriva al cinema "Ritmo Sbilenco", docu-fiction di Mattia Colombo che sbircia nella loro vita sopra e sotto il palco, mentre per marzo è in calendario il loro primo tour europeo. Tra il serio e lo scherzoso, gli Elii hanno raccontato a Tgcom24 i loro prossimi progetti.



Vi siete incartati in versione deluxe per Natale, com'è nata l'idea?

Principalmente per soldi, ma anche per mettere insieme tutte le emozioni natalizie che abbiamo donato incautamente nel tempo, veri e propri pezzi del nostro cuore. Poi ogni anno facciamo un cofanetto perché il nostro obiettivo è arrivare a fare un cofano pieno di cofanetti. Magari pensando ad una partnership con una azienda di automobili, chissà...



In "Tutte le belle canzoni di Natale" finalmente canta anche Mangoni...

Tutta l'operazione ha come scopo proprio il lancio dell'artista Mangoni, che dopo tanti anni non ha ancora inciso un suo disco. Questo è un primo passo per farlo entrare nel mondo della discografia, cosa che lui si merita.



Potrebbe aprirsi una carriera solista fuori dagli EelST?

Vedremo, intanto è già salito sul carro dei vincitori, puntando su una pettinatura aggressiva come quella di Trump. Diciamo che è il suo trump...olino di lancio. Una cosa che sembra strump..alata, ma che non lo è per niente.