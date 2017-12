Elio e Le Storie Tese: "Album e tour prima dell'addio"

"Noi avevamo annunciato lo scioglimento già a marzo del 2017 - spiega Elio - ma nessuno ci ha dato retta, poi un giorno l'han detto quelli delle Iene e allora è diventato vero". Con lo show di quasi tre ore, la band vuole stupire, ma non sarà l'ultima occasione di vedere insieme gli Elii, concorrenti del prossimo Festival di Sanremo.

L'invito alla kermesse è arrivato proprio dopo l'annuncio in tv dello scioglimento, a ottobre, dopo il quale la band spiega di aver realizzato in tempo record il brano "Arrivedorci": "Claudio Baglioni ci ha chiesto di dare il nostro ultimo addio al pubblico dal palco dell'Ariston, al quale siamo molto legati - prosegue Elio - Per noi è una ciliegina sulla torta, ci dà l'occasione di sottolineare ancora una volta che la nostra è una storia molto strana, di scrivere la fine di una bellissima storia che non assomiglia a nessun'altra".

Prima di separarsi per davvero, quindi, la band tornerà in tour per 11 date nei palazzetti: a Montichiari (20/4), Padova (21/4), Torino (3/5), Firenze (5/5), Genova (8/5), Bologna (10/5), Roma (12/5), Napoli (14/5), Acireale (17/5), Bari (19/5) e Rimini (23/5). Gli acquirenti del biglietto del Concerto d'addio potranno richiedere entro il 31 dicembre (fino a esaurimento) un ingresso omaggio a una data nella propria regione di residenza. Non solo. Entro il 30 giugno, dichiarata come "data di scadenza" degli Elii, potrebbe ad esempio tenersi un ultimo concerto milanese, magari a Parco Lambro dove si esibirono i miti del prog cari alla band, o addirittura a San Siro.