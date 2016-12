Dolcenera torna e si svela in bodypainting nel nuovo album

Senza veli e colorata. Dolcenera si mette a nudo in copertina come una vera e propria opera d'arte e su Facebook annuncia l'uscita di "Le stelle non tremano", il suo sesto album di inediti targato Universal che sarà disponibile a partire dall'11 settembre. Undici brani curati in ogni dettaglio dall'artista, anticipati dal singolo "Fantastica", che è già in rotazione radiofonica da due mesi.