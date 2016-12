Dodicianni, di fronte alle divergenze l'amore si ferma a "Piccadilly Line"

Una storia quotidiana e allo stesso tempo antica come il mondo, rivista qui in chiave moderna, frenetica e distratta, dove ogni dettaglio assume l'aspetto di una barriera insormontabile. Il titolo del pezzo prende il nome da una linea della metropolitana di Londra, città dove la canzone è stata composta e "buen ritiro" artistico usuale per Dodicianni.



Il video rappresenta tutto questo simbolicamente con oggetti di design e quotidiani su sfondi pastello che danno al tutto un connotato volutamente artificiale. L'amore come prodotto quindi, come merce.



Dodicianni, diplomato in Pianoforte al conservatorio di Adria e laureando in Storia della musica, ha all'attivo più di 400 concerti tra le quali aperture a Modena City Ramblers e Omar Pedrini. Nel 2012, dopo il terribile terremoto in Emilia è partito volontario per le tende con la sua chitarra in un viaggio che lo ha portato a scrivere il suo primo Ep. "Canzoni al buio", che ha appunto la particolarità di essere completamente scritto, registrato e mixato al buio, con tracce non spezzettate e senza intonatori ne sequenze.