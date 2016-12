Diritti gay, Elton John sfida Putin "Voglio incontrarlo al Cremlino"

Elton John ha deciso: vuole incontrare Vladimir Putin per discutere di quello che definisce l'atteggiamento "ridicolo" del presidente russo verso i diritti dei gay. Lo ha detto la stessa popstar britannica alla Bbc. Il cantante si dice favorevole ad un incontro con Putin "anche se potrebbe ridere alle mie spalle e definirmi un idiota assoluto", ha detto.

La Russia ha approvato nel giugno del 2013 una controversa legge contro gli individui che promuovono "atteggiamenti omosessuali tra i minori". Elton John ha criticato il provvedimento e i commenti di Putin secondo cui i gay prendono di mira i bambini.



"E' assurdo. Sei presidente della Russia e vai dicendo cose stupide come questa?", ha proseguito. Proprio ieri, dall'Ucraina dove si trova in visita e dove ha incontrato il presidente Petro Poroshenko, la popstar ha lanciato un appello agli imprenditori ucraini perché non discriminino gli omosessuali nei posti di lavoro.