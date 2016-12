Dear Jack: "Pronti per i live, vi faremo delle sorprese nelle città"

Ragazzi, un bilancio di questo anno?

Un aggettivo su tutti: incredibile. Dopo Amici siamo cresciuti e anche se ci sentiamo gli stessi, sicuramente siamo un po' diversi. Ogni volta che incontriamo dei colleghi come i Negrita o Francesco De Gregori ci emozioniamo. Cantare in manifestazioni dove ci sono anche loro ci riempie di orgoglio.



Siete stati i primi in classifica per tanto tempo, cosa si prova?

E' stato un grande risultato, i nostri fan ci supportano sempre, è bello sapere che ci sono e che ci vogliono bene. Come hanno dimostrato durante il tour di firmacopie, è stato bello...



Adesso però arriva il tour vero...

E sì, siamo pronti. Si comincia il 3 luglio, ci saranno tante sorprese e tanti ospiti che però non sveliamo. Una cosa però la possiamo dire, potrà capitare di vederci a sorpresa in alcune città...



Sarete anche a Taormina e all'Arena di Verona, una città a cui siete molto legati...

Verona ci porta sempre bene, abbiamo girato i due nostri videoclip. E il 31 agosto abbiamo un appuntamento importante, un grande live.



Come affrontate un pubblico così vasto?

Una volta certe scene le guardavamo in tv, adesso siamo noi i protagonisti. Pensavamo 'sarebbe bello stare lì', e ora finalmente ci siamo. Ma sempre con la nostra semplicità...



Queste le altre date del tour organizzato da Friends&Partners: 4 luglio – Piazzale Fellini, Rimini; 24 luglio – Vulcano Live, Nola (NA); 4 agosto – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU); 23 agosto – Piazza Tommaso Campanella, Cittanova (RC); 25 agosto – Teatro Antico, Taormina (ME) – 31 agosto – Arena, Verona. Tutte le informazioni su www.dearjack.it e www.fepgroup.it