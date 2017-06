La superstar globale Justin Bieber e David Guetta , uno dei dj più ambiti al mondo, insieme per un nuovo singolo per l'estate 2017. L'inedito duo ha intitolato la canzone "2U", in radio da qualche giorno, e la novità non è tanto nel brano, ma nel video. Nella clip infatti Guetta e Bieber hanno fatto "cantare" la canzone agli Angeli di "Victoria's Secret" , le modelle divenute famose in tutto il mondo.

La particolarità del brano, un mix riuscitissimo tra musica elettronica, beat urban e la particolarissima voce di Justin Bieber, è che i due non si sono mai incontrati per registrare il brano, come ha detto Guetta: "Justin ha una voce unica e io ho la massima ammirazione per il suo talento ma anche per le sue scelte. Ci conosciamo e ci intendiamo bene...2U è un’incredibile fusione di emozioni, energia con una grande melodia combinata a dei suoni davvero cool”.



David Guetta tornerà in Italia per una unica e imperdibile data prevista per il 28 luglio 2017 a Piazzola sul Brenta (PD), in occasione del Postepay Sound Festival che si terrà all'Anfiteatro Camerini.