Cugini di Campagna, la faida del nome: denunciato Nick Luciani

Gli organizzatore della festa nel rione Cangianielli di Poggiomarino, per far meglio capire chi è Nick Luciani, avevano aggiunto accanto al suo nome la scritta "dei Cugini di Campagna". Dice Nick Luciani: "Io ho mandato la locandina col mio nome, solo quello. È assurdo dover constatare che vengo seguito ovunque, anche a Poggiomarino. Che poi io sono davvero un ex della band, mica posso nasconderlo". Ivano Michetti, fondatore del gruppo insieme al gemello Silvano, ribatte: "Luciani si è impegnato davanti a un notaio a non usare ma anche a non far usare il nome del gruppo. Siamo costretti a monitorarlo, ma è una vicenda triste, che fa pubblicità a lui e non certo a noi. Siamo reduci da una tournée a Toronto, figuriamoci se abbiamo bisogno di queste polemiche".