Cinema, è morto Sam Shepard: è stato Premio Pulitzer nel 1979

Il drammaturgo, attore e regista Sam Shepard è morto il 30 luglio all'età di 73 anni , nella sua casa in Kentucky . Lo riporta il sito Broadway World. Affetto da tempo di Sla, è autore di 48 opere teatrali e di diversi libri, saggi e racconti. Premio Pulitzer nel 1979 con la commedia " Buried Child ", è stato nominato agli Academy nel 1983 come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in ' Uomini veri ", film di Kaufman del 1983.

Tra gli altri importanti lavori ci sono: "Curse of the Starving Class" del 1978, "True West" del 1980 e "A Lie of the Mind" del 1985. Nel 2000 mette in scena al Magic Theatre di San Francisco "The Late Henry Moss", che include nel cast Nick Nolte, Sean Penn, Woody Harrelson e Cheech Marin. E' stato anche il batterista di un gruppo rock alla fine degli anni Sessanta, gli "Holy Modal Rounders.

E' stato sposato dal 1969 al 1984 con l'attrice O-Lan Jones, da cui ha avuto un figlio, Jesse; ha avuto una relazione nel 1971 con la cantante Patti Smith. E' stato legato dal 1982 al 2009 all'attrice Jessica Lange, da cui ha avuto due figli, Hannah e Samuel. Dal 2014 stava insieme all'attrice Mia Kirshner.