Cinema, ai Bafta trionfa Ennio Morricone Premi per The Revenant e DiCaprio

Il riconoscimento per miglior attrice protagonista è stato assegnato a Brie Larson, per "Room", mentre il premio per il miglior film britannico è andato alla saga sugli immigrati irlandesi "Brooklyn".



Miglior colonna sonora a Morricone - Ennio Morricone ha vinto la miglior colonna sonora per il film di Quentin Tarantino "The Hateful Eight". Si tratta della prima colonna sonora scritta dall'87enne compositore italiano per il regista americano. Tarantino in passato aveva utilizzato altre musiche di Morricone tratte da altri film. Questo riconoscimento fa ben sperare in vista dell'assegnazione degli Oscar a Los Angeles.



Questa la lista vincitori:

- Film: "The Revenant"

- Film britannico: "Brooklyn"

- Regista: Alejando G. Inarritu, ("The Revenant")

- Attore protagonista: Leonardo DiCaprio, ("The Revenant")

- Attrice protagonista: Brie Larson ("Room")

- Attore non protagonista: Mark Rylance ("Ponte delle spie")

- Attrice non protagonista: Kate Winslet ("Steve Jobs")

- Star emergente: John Boyega

- Regista debuttante britannico: Naji Abu Nowar ("Theeb")

- Sceneggiatura originale: "Il caso Spotlight"

- Sceneggiatura non originale: "The Big Short"

- Film non in inglese: "Storie pazzesche" (Argentina/Spagna)

- Colonna sonora: Ennio Morricone ("The Hateful Eight")

- Fotografia: Emmanuel Lubezki ("The Revenant")

- Montaggio: "Mad Max: Fury Road"

- Scenografie: "Mad Max: Fury Road"

- Costumi: "Mad Max: Fury Road"

- Suono: "The Revenant"

- Effetti speciali: "Star Wars: Il risveglio della Forza"

- Trucco: "Mad Max: Fury Road"

- Film animato: "Inside Out"

- Cortometraggio: "Operator"

- Animazione breve: "Edmond"

- Documentario: "Amy".