Chiara Dello Iacovo chiede spazio: ecco "Nessuno sposta i piedi"

Dopo l'album di debutto "Appena sveglia", arrivato dopo la partecipazione a "The Voice" e al festival di Sanremo, per Chiara è iniziato un percorso alla ricerca di se stessa. Un paio di anni di concerti in cui ha tirato fuori il suo lato più ribelle hanno condotto a un lavoro in studio che per lei si presenta fondamentale. "Credevo fosse possibile nuotare controcorrente col sorriso sulle labbra, ma mi sono accorta che non si può avere tutto - spiega -, arriva un momento in cui un individuo deve scegliere da che parte stare e a che cosa rinunciare: io ho rinunciato al mostrarmi per quello che credevo che gli altri avessero bisogno di vedere in me".



"Nessuno sposta i piedi" conferma tutte le sue doti di autrice spostando l'asticella dell'ambizione sonora. Rispetto al passato la sua abilità nel costruire testi dai molteplici livelli di lettura rimane intatta, confermandola come uno dei talenti più interessanti (e anomali) nel panorama pop italiano. I suoni si fanno invece più ruvidi ed energici, con il brano che cresce attorno a un ritmo vagamente tribale delle percussioni per poi esplodere in un ritornello liberatorio, che si apre con una melodia quasi catartica. Un antipasto notevole in attesa dell'album.