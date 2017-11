Brizzi, il legale a Mattino Cinque: "Nessuna denuncia contro di lui"

"Ad oggi non c’è alcuna denuncia o querela presentata ufficialmente da nessuno". A Mattino Cinque interviene in diretta l’avvocato di Fausto Brizzi, Antonio Marino. "Rimaniamo sbalorditi della modalità attraverso cui viene propagata un’informazione, dovrebbe esserci un dovere di correttezza e obiettività ma soprattutto garantire il contraddittorio alle persone. Si è consentito, questa mattina, di veicolare una dichiarazione di una signora (la tatuatrice, ndr) che non ha mai dato vita ad alcun atto ufficiale dinnanzi alle autorità e ha riportato il suo personalissimo pensiero assolutamente non riscontrato".