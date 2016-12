17 aprile 2015 Britney Spears, il fan le dà della "grassona" e lei lo manda a quel paese Durante un concerto a Las Vegas, la reginetta del pop si è lasciata sfuggire un pesante insulto a microfono aperto Tweet google 0 Invia ad un amico

14:59 - I concerti di Britney Spears riservano sempre delle sorprese. La reginetta del pop ha insultato un fan che l'aveva apostrofata definendola “put...a grassona”, durante un concerto a Las Vegas. La cantante, senza scomporsi, ha proseguito il suo show, non prima di farsi sfuggire una risposta per le rime: “fot...o str...o” si è lasciata scappare la Spears, tra una hit e l'altra, probabilmente pensando che in quel momento il suo microfono fosse abbassato.

L'episodio è avvenuto mercoledì durante il concerto che Britney Spears stava tenendo al Planet Hollywood Hotel & Casino, dove si esibisce nello show Piece of Me. In un momento di pausa tra una canzone e l'altra, pare che qualcuno in mezzo al pubblico abbia gridato l'insulto alla cantante, che ha subito rispedito al mittente l'offesa. In un video amatoriale pubblicato su YouTube, si distingue chiaramente la risposta non trattenuta dalla popstar, mentre non si riesce a sentire la frase che ha scatenato la sua reazione.



La stampa statunitense fa notare che forse Britney ha capito male: un dei suoi brani si chiama infatti Work Bitch, l'insulto sarebbe stato "Fat bitch", dunque è possibile che la reginetta del pop abbia mal interpretato. L'assonanza potrebbe spiegare l'equivoco, ma, viste le recenti foto sul set del videoclip con Iggy Azalea, non è da escludere che il cosiddetto fan abbia detto proprio quello che la popstar ha creduto di sentire.

