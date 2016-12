Britney Spears come Madonna: incidente sul palco a Las Vegas

23:29 - Britney Spears perde pezzi. La reginetta del pop incappa in un nuovo incidente sul palco, dopo il bustino pericolosamente laceratosi sul retro durante una performance dello scorso anno. Questa volta la popstar ha perso i capelli durante un'esibizione a Las Vegas. Una corposa ciocca delle sue extension si è pian piano staccata dalla chioma biondissima della cantante, che, incurante, ha continuato il suo show.

"Hey Britney, dici che vuoi perdere il controllo, vieni, ti faccio vedere". Parole cantate da Madonna nel duetto con la Spears Me against the music, che rilette alla luce delle recenti disavventure sul palco delle due popstar, fanno un po' sorridere. Dopo lo scivolone della regina del pop ai Brit Awards, anche l'allieva Britney ha avuto il suo piccolo momento di imbarazzo durante un concerto, ma da vera star non si è lasciata condizionare dall'imprevisto e ha continuato il suo show come se nulla fosse. La cantante di Baby one more time ha dimostrato anche in questo caso di camminare sulle orme della navigata collega e dopo l'arte della provocazione e quella di sfornare hit a go go, Britney ha imparato anche la lezione relativa a come riprendersi dagli scivoloni on stage.