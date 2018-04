Brad Pitt e Neri Oxman si frequentano già da sei mesi...

I rumor sulla presunta frequentazione tra Brad Pitt e la bella professoressa del Mit Neri Oxman si arricchiscono di nuovi particolari. I media americani infatti hanno rispolverato alcuni scatti social, risalenti allo scorso autunno, in cui l'attore posa al Massachusetts Institute of Technology insieme a studenti e professori. In uno di questi, poi rimosso, c'è anche la Oxman. I due quindi si conoscerebbero già da sei mesi...

Page Six, che per primo ha riportato la notizia di una possibile "relazione" tra Pitt (54 anni) e la Oxman (42) , ha riferito che la loro amicizia sarebbe nata dalla loro passione comune per l'architettura. Pare che Pitt abbia incontrato la bella professoressa di media arts and science proprio grazie ad un progetto di architettura al MIT, a cui lui avrebbe preso parte lo scorso autunno.