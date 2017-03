Boosta: tra senso di colpa e perdono... Va "Tutto bene": ecco il video in anteprima

Esce venerdì 24 marzo, in radio, il nuovo singolo di Boosta, "Tutto bene", nuovo estratto dall'album "La Stanza Intelligente", che ha visto l'eclettico co-fondatore e tastierista dei Subsonica debuttare come solista. Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il video del brano. Da sabato 25 marzo Boosta sarà impegnato come co-coach nel serale di "Amici".