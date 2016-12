Bob Dylan, nei suoi angeli caduti c'è il meglio del canzoniere americano

E' uscito "Fallen Angels", il 37.mo album in studio di Bob Dylan nel quale il cantautore americano rilegge a suo modo 12 classici del canzoniere Usa firmati da alcuni dei compositori più acclamati e influenti della storia della musica. Un lavoro nel quale Dylan si mette al centro ancora una volta come interprete, arrangiatore e bandleader, come era avvenuto con "Shadow In The Night", di cui questo album è il seguito.