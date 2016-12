Blasteem al Giffoni: "Ho rimorchiato Chiara Francini"

Leonardo è tornato al Giffoni un obbiettivo ben preciso: rimorchiare Chiara Francini. Durante l'intervista però arriva la notizia a cui Leonardo non aveva pensato, l'attrice è fidanzata. Dopo averla intervistata, chiedendole dei consigli per uscire con le ragazze, Leonardo cerca in tutti i modi di incontrare Sam Claflin e alla fine ci riesce, scattandosi una foto insieme a lui. Il video si conclude con l'introduzione del tema che verrà affrontato nel prossimo video: i segreti.